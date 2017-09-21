«Трактор» уволил ассистента главного тренера после 8 проигрышей в 12 играх

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ассистент главного тренера «Трактора» Виталий Ячменев покидает хоккейный клуб – он работал в тренерском штабе челябинской команды с 2014 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ХК.

Виталий Ячменев родился 8 января 1975 года в Челябинске. Выпускник хоккейной школы «Трактор» (тренеры – Валерий Рякин и Николай Бец). Играл на позиции нападающего.

За профессиональную карьеру он провел 1,2 тыс. матчей и набрал 734 очка при показателе полезности +55. Тренерскую карьеру начал в тюменском «Рубине» в 2013 году. Он занял должность старшего тренера и проработал в ВХЛ один сезон. В 2014 году Ячменев вошел в тренерский штаб «Трактора» в качестве помощника Карри Киви, также работал с Андреем Николишиным.

Напомним, 20 сентября «Трактор» стартовал в новом сезоне с поражения в домашней серии регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Черно-белые» уступили гостям из Сочи 3:5. Команда потерпела третье поражение подряд (в 12 матчах сезона у челябинцев всего четыре победы).