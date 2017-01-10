«Трактор» уступил «Торпедо» в первом матче домашней ретросерии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» уступил нижегородскому «Торпедо» в первой встрече домашней ретросерии – 2:3 по буллитам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В команде хозяев голы на свой счет записали Дмитрий Пестунов (44:35) и Константин Климонтов (54:19, 5x4).

У гостей отличились Владимир Галузин (29:36) и Евгений Мозер (29:56). Победный буллит – заслуга Каспарса Даугавиньша.

Напомним, в ретросерии, посвященной 70-му сезону «Трактора», также примут участие ХК «Сочи» (60-е годы XX века), московский «Спартак» (70-е), екатеринбургский «Автомобилист» (в стиле диско 80-х), «Кульлунь Ред Старз» (90-е) и московский ЦСКА (нулевые). Завершится серия матчем челябинцев с череповецкой «Северсталью», посвященным текущему десятилетию.