«Трактор» сравнял счет в серии с «Барысом»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» выиграл четвертую игру с «Барысом» 2:1 в овертайме, сравняв счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Единственную шайбу у хозяев льда забил Найджел Доус (53:39, 5х4).

У гостей отличились Пол Щехура (32:38) и Алексей Петров (65:13).

Добавим, в матче 28 февраля команды набрали 20 минут штрафа, причем 16 из них – на счету челябинцев.

Теперь счет в серии «Трактор» vs «Барыс» сравнялся – 2-2, серия вновь переезжает в Челябинск, следующий матч 1/4 финала Восточной конференции пройдет в четверг, 2 марта.

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