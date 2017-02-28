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Агентство новостей Доступ 1 28 февраля 2017 года, 21:45

«Трактор» сравнял счет в серии с «Барысом»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» выиграл четвертую игру с «Барысом» 2:1 в овертайме, сравняв счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». 

Единственную шайбу у хозяев льда забил Найджел Доус (53:39, 5х4). 

У гостей отличились Пол Щехура (32:38) и Алексей Петров (65:13). 

Добавим, в матче 28 февраля команды набрали 20 минут штрафа, причем 16 из них – на счету челябинцев.

Теперь счет в серии «Трактор» vs «Барыс» сравнялся – 2-2, серия вновь переезжает в Челябинск, следующий матч 1/4 финала Восточной конференции пройдет в четверг, 2 марта.

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017? Примите участие в опросе на главной странице сайта.

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Теги: хк трактор, кхл, хоккей, хк барыс, кубок гагарина, плей-офф, новости челябинска, новости астаны
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