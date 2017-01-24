«Трактор» проиграл «Динамо» в Москве, пропустив 6 раз

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» уступил московскому «Динамо» в очередном выездном матче регулярного чемпионата КХЛ – счет встречи 23 января 6:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фото Дениса Тырина, championat.com

В составе бело-голубых отличились Лукаш Кашпар (05:37, 5х4), Юусо Хиетанен (08:56. 5х4 и 47, 29, 4х4), Артем Федоров (16:31, 5х4), Максим Карпов (28:05) и Артем Подшендялов (38:15).

Шайбы «Трактора» – на счету Максима Якуцени (27:38) и Юрия Петрова (59:49, 4х5).

По мнению главного тренера «Трактора» Анвара Гатиятулина, результат предопределила игра в неравных составах. «Три большинства у соперника в первом периоде мы пропустили, во втором периоде пытались переломить ситуацию, сыграть активнее. Забили, снова быстро пропустили, а дальше уже не смогли ничего сделать. Готовимся, впереди игры, разберем ошибки, чтобы в дальнейшем их не допускать», – сказал наставник «черно-белых» в ходе послематчевой пресс-конференции.