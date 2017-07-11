ВНИМАНИЕ. «Трактор» приглашает своих болельщиков на открытую тренировку 11 июля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Игроки «Трактора» покажут свое мастерство на открытой тренировке в Челябинске – посмотреть на подготовку команды к грядущему сезону смогут все желающие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Напомним, команда Анвара Гатиятулина продолжает подготовку к сезону 2017/2018, в ночь с 14 на 15 июля игроки отправляются на сбор в Паюлахти (Финляндия).

Сегодня, 11 июля, команда проведет полноценное занятие на льду в присутствии СМИ и болельщиков на домашней арене. Оценить готовность «черно-белых к сезону» приглашаются все желающие.

Начало открытой тренировки в 18.00. Вход – с 17.30.

Вход для болельщиков – через пост № 4 (справа от магазина «Трактора», со стороны улицы Салавата Юлаева).

Фото пресс-службы ХК «Трактор»