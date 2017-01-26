«Трактор» прервал 3-матчевую проигрышную серию в Ярославле

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинскому «Трактору» удалось прервать трехматчевую безвыигрышную серию в Ярославле – счет встречи с местным «Локомотивом» 25 января 3:1.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счет Павел Красковский (27:46).

У «Трактора» заброшенными шайбами отметились Александр Шаров (00:38) и Максим Якуценя, оформивший дубль (06:37 и 11:45).

По словам наставника «черно-белых» Анвара Гатиятулина, эта победа была очень нужна команде, от которой после серии поражений стала уходить уверенность. «Непростой период у нас, была серия поражений, игра не получалась. С каждой игрой уходила уверенность. Очень нужная победа, крайне нужная. Если брать по игре: готовились, разбирали соперника, строго отыграли в обороне, забили нужные голы. Потому и выиграли», – сказал тренер в ходе послематчевой пресс-конференции.