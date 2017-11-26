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Агентство новостей Доступ 1 26 ноября 2017 года, 19:20

«Трактор» одолел «Северсталь» по буллитам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» взял верх над «Северсталью» из Череповца – встреча, состоявшаяся в воскресенье на челябинской арене «Трактор», завершилась со счетом 3:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У «черно-белых» две шайбы на счету у Пола Щехура (06:09, 5х5 и 11:54, 5x4). В составе команды гостей голами отметились Евгений Монс (39:26, 5х5) и Александр Мерескин (5х5, 50:46). Серию послематчевых буллитов выиграл «Трактор» – победный бросок на счету у Виталия Кравцова.

В следующем матче сезона 28 ноября «Трактор» на своем льду встретится с «Динамо» из Риги.

 

Теги: хк трактор, кхл, хк северсталь, новости челябинск
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