«Трактор» и «Металлург» сыграют свои 5-е матчи в четвертьфинальных сериях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 2 марта, «Трактор» и «Металлург» сыграют свои 5-е матчи в четвертьфинальных сериях плей-офф Кубка Гагарина – матчи с «Барысом» и «Куньлунем» пройдут соответственно в Челябинске и Магнитогорске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

После двух матчей в Челябинске и двух в Астане счет в серии «черно-белых» и «Барыса» 2-2, у «сталеваров» и «Красной звезды» – 3-1.

По регламенту КХЛ, игры идут до четырех побед. Таким образом, сразу после матча на домашней арене «Трактор» вновь отправится в Казахстан на шестую встречу; у «Магнитки» сегодняшняя встреча может стать последней в серии.

Добавим, на сегодняшний день в конференции Восток эта ситуация самая интригующая. Противостояние команд здесь более жесткое и интересное, чем в Западной, где первые полуфиналисты уже определились – ЦСКА (Москва) и питерский СКА «всухую» выиграли у своих соперников, финского «Йокерита» и подмосковного «Витязя».

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