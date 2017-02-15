«Трактор» добился волевой победы над «Металлургом»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» добился волевой победы над магнитогорским «Металлургом» – южноуральское дерби 15 февраля завершилось со счетом 2:1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У гостей отличился Сергей Мозякин (28:53, 5х4).

Среди подопечных Анвара Гатиятулина забили Артем Пеньковский (47:14, 5х4) и Пол Щехура (54:12).

Добавим, обе команды уже застолбили себе место в плей-офф. Однако болельщиков ждет еще одно дерби – 17 февраля «черно-белые» и «сталевары» встретятся в «Арене-Металлург» в Магнитке.