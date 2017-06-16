Томинцам показали, каким станет их будущее с ГОКом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Три десятка жителей Томинского сельского поселения (Челябинская область) побывали с экскурсией на Михеевском ГОКе в Варненском районе – Русская медная компания пригласила сотрудников школ и детских садов, учреждений допобразования, социальных служб, депутатов и бизнесменов поближе познакомиться с производством, аналог которого вскоре появится и у них.

Жители Томинского увидели все основные объекты горно-обогатительного комбината: карьер по добыче медно-порфировой руды, крупнейшую в России гирационную дробилку для первичного дробления руды, конвейер для транспортировки крупнодробленой руды на склад, обогатительную фабрику, где осуществляется дальнейшее измельчение руды с извлечением полезного компонента и производство медного концентрата.

Самое большое впечатление на гостей произвела чистота – как территории предприятия, так и окрестных поселков. «Михеевский ГОК мне очень понравился, такое обширное производство. Все чисто, аккуратненько. Цветы растут. Хотим, чтобы наше производство на Томинском ГОКе было таким же. Сначала у меня были опасения, но потом, посмотрев проект Томинского ГОКа и увидев Михеевский, поговорив с жителями близлежащего поселения – Катенино, я убедилась: их все устраивает, все нравится, вода есть. Поэтому мы согласны, пусть строят – мы будем работать там, надеемся», – поделилась впечатлением бухгалтер ТСЖ «Томинский» Екатерина Матвеева.

Большое впечатление на томинцев произвела Варна: с началом строительства Михеевского ГОКа и социального партнерства между Русской медной компанией, предприятием и варненской администрацией в районном центре начали активно развиваться и объекты социальной инфраструктуры, и малый бизнес, и культурно-образовательные проекты. На сегодняшний день Варна представляет собой комфортный для жизни населенный пункт с высоким уровнем среднего образования, медицины и досуговой инфраструктуры.

По мнению директора Томинской СОШ Натальи Чуйдук, ГОК нужен ее поселению для того, чтобы молодые люди не уезжали, а оставались работать на своей земле. «И конечно, ГОК – это благоустройство, поддержка пенсионеров, молодых семей, детей. Например, в Варненском районе кормят всех детей в школах бесплатно, да еще 500 из них – дважды в день, это же здорово!» – говорит Наталья Чуйдук.

Своими ожиданиями поделилась соцработник, мать двоих детей Ирина Климова. «Про СтопГОК давно уже всем известно, что это хорошо спланированная акция. Меня лично комбинат никогда не пугал, я всегда была за него. И сегодня, на Михеевском ГОКе мне все понравилось: чистенько, пыли нет ни на листве, ни на подоконниках, на окнах – все чисто. От Томинского ГОКа ждем рабочих мест, помощи школе, учреждениям допобразования. Более того, она уже есть: для спортшколы закупили тренажеры, делается ремонт в музыкальной, хореографический зал у нас будет…»

Член совета депутатов Томинского сельского поселения Людмила Адимова призналась, что с первый дней поддерживает проект строительства Томинского ГОКа: « Это развитие инфраструктуры, это рабочие места. Тем более на таких условиях, на которых предлагают нам. Причем необязательно быть инженером и семи пядей во лбу, с высшим образованием, можно обучиться на комбинате, получить работу и доход, что немаловажно в наше время для молодежи», – сказала Адимова, добавив, что в стенания псевдоэкологов, которые угрожают местным жителям всевозможными бедами, никто в поселке не верит. А наоборот, большинство ждет, чтобы работы, наконец, начались.