Пт, 16.06.2017, 12:27 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 июня 2017 года, 11:18

Томинцам показали, каким станет их будущее с ГОКом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Три десятка жителей Томинского сельского поселения (Челябинская область) побывали с экскурсией на Михеевском ГОКе в Варненском районе – Русская медная компания пригласила сотрудников школ и детских садов, учреждений допобразования, социальных служб, депутатов и бизнесменов поближе познакомиться с производством, аналог которого вскоре появится и у них.

Жители Томинского увидели все основные объекты горно-обогатительного комбината: карьер по добыче медно-порфировой руды, крупнейшую в России гирационную дробилку для первичного дробления руды, конвейер для транспортировки крупнодробленой руды на склад, обогатительную фабрику, где осуществляется дальнейшее измельчение руды с извлечением полезного компонента и производство медного концентрата.

Самое большое впечатление на гостей произвела чистота – как территории предприятия, так и окрестных поселков. «Михеевский ГОК мне очень понравился, такое обширное производство. Все чисто, аккуратненько. Цветы растут. Хотим, чтобы наше производство на Томинском ГОКе было таким же. Сначала у меня были опасения, но потом, посмотрев проект Томинского ГОКа и увидев Михеевский, поговорив с жителями близлежащего поселения – Катенино, я убедилась: их все устраивает, все нравится, вода есть. Поэтому мы согласны, пусть строят – мы будем работать там, надеемся», – поделилась впечатлением бухгалтер ТСЖ «Томинский» Екатерина Матвеева.

Большое впечатление на томинцев произвела Варна: с началом строительства Михеевского ГОКа и социального партнерства между Русской медной компанией, предприятием и варненской администрацией в районном центре начали активно развиваться и объекты социальной инфраструктуры, и малый бизнес, и культурно-образовательные проекты. На сегодняшний день Варна представляет собой комфортный для жизни населенный пункт с высоким уровнем среднего образования, медицины и досуговой инфраструктуры.

По мнению директора Томинской СОШ Натальи Чуйдук, ГОК нужен ее поселению для того, чтобы молодые люди не уезжали, а оставались работать на своей земле. «И конечно, ГОК – это благоустройство, поддержка пенсионеров, молодых семей, детей. Например, в Варненском районе кормят всех детей в школах бесплатно, да еще 500 из них – дважды в день, это же здорово!» – говорит Наталья Чуйдук.

Своими ожиданиями поделилась соцработник, мать двоих детей Ирина Климова. «Про СтопГОК давно уже всем известно, что это хорошо спланированная акция. Меня лично комбинат никогда не пугал, я всегда была за него. И сегодня, на Михеевском ГОКе мне все понравилось: чистенько, пыли нет ни на листве, ни на подоконниках, на окнах – все чисто. От Томинского ГОКа ждем рабочих мест, помощи школе, учреждениям допобразования. Более того, она уже есть: для спортшколы закупили тренажеры, делается ремонт в музыкальной, хореографический зал у нас будет…»

Член совета депутатов Томинского сельского поселения Людмила Адимова призналась, что с первый дней поддерживает проект строительства Томинского ГОКа: « Это развитие инфраструктуры, это рабочие места. Тем более на таких условиях, на которых предлагают нам. Причем необязательно быть инженером и семи пядей во лбу, с высшим образованием, можно обучиться на комбинате, получить работу и доход, что немаловажно в наше время для молодежи», – сказала Адимова, добавив, что в стенания псевдоэкологов, которые угрожают местным жителям всевозможными бедами, никто в поселке не верит. А наоборот, большинство ждет, чтобы работы, наконец, начались.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:08
Прокурор запросил 13 лет для экс-депутата, воткнувшего нож в инспектора ДПС на Южном Урале
сегодня, 11:30
ВНИМАНИЕ. Волонтеры из Челябинска едут на поиски ребенка, пропавшего в Каслях
сегодня, 07:57
Директор завода задержан по делу о хищении 50 млн рублей в Челябинске
вчера, 18:57
Челябинского бизнесмена осудили за хищение свыше 155 млн
вчера, 18:33
Полиция готова обеспечить безопасность гостей и участников Бажовского фестиваля
вчера, 17:49
Дубровский отреагировал на вопрос челябинского садовода Путину
вчера, 17:02
12+ Осужден житель Южноуральска, разбивший графин о подругу ради 2 колец
вчера, 16:45
ВНИМАНИЕ. На 5 улицах Челябинска ограничено или закрыто движение транспорта
вчера, 16:17
Природа в металле. Уральский мастер рассказал о «магической» гальванопластике
вчера, 15:51
ВНИМАНИЕ. В 4 южноуральских городах смог задержится еще почти на сутки
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость