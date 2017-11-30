Таксиста осудят за угробленного в ДТП со столбом пассажира в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Водитель Яндекс.Такси предстанет перед судом за смерть своего пассажира, которого не довез до места назначения, – автомобиль врезался в столб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась 12 октября на улице Молодогвардейцев. Водитель такси на Nissan Almera забрал клиента из аэропорта и повез на указанный им адрес. Пассажир не был пристегнут ремнем безопасности. Когда водитель отвлекся от управления, посмотрев на телефон, то потерял контроль над авто. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в электроопору. В результате ДТП пассажир скончался на месте.

«Установлено, что водитель в момент происшествия выполнял заказ оператора такси, при этом за рулем находился более 17 часов, в связи с чем был в утомленном состоянии. Пассажир являлся директором организации из Московской области, прибыл в Челябинск по служебной необходимости», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Водителю предъявлено окончательное обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Потерпевшей по уголовному делу признана мать погибшего. Гражданский иск в ходе предварительного расследования не заявлен. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы и до трех лет лишения прав.

Фото из группы «Регион-74 Челябинск»