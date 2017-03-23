ВАЖНО. Тариф на эвакуацию машин на штрафстоянку вырастет на 7% в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области готовятся повысить базовый тариф на эвакуацию автомобилей на штрафстоянку – уже в конце весны он составит 2 тыс. 38 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на главу Минтарифа региона Татьяну Кучиц.

Напомним, с 1 сентября 2016 года стоимость перемещения и хранения задержанного транспорта должна определяться на основании тарифов, установленных полномочным органом субъекта (ранее такое решение принималось правительством региона).

Сейчас на Южном Урале действует тариф 1,9 тыс. рублей за перемещение одного транспортного средства, хранение стоит от 18 до 111 рублей в час в зависимости от категории машины.

Новая же методика требует сначала определять базовый уровень тарифа, который используется для проведения аукциона на понижение, а потом утверждать тариф конкретно для выбранного по итогам торгов исполнителя услуг. Получается, что сначала определяется предельный уровень тарифа, а потом он сам.

«На основании анализа рынка базовый тариф должен составить 2 тыс. 38 рублей – прирост 7%», – отметила Татьяна Кучиц.

Она добавила, что базовый тариф планируется утвердить в течение месяца. Сколько же владельцам эвакуированных авто придется платить в итоге – покажут аукционы. По словам Кучиц, некоторые организации просили увеличить тариф до 6 тыс. рублей, впрочем, без предоставления обоснования.