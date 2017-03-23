Чт, 23.03.2017, 11:46 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 23 марта 2017 года, 10:20

ВАЖНО. Тариф на эвакуацию машин на штрафстоянку вырастет на 7% в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области готовятся повысить базовый тариф на эвакуацию автомобилей на штрафстоянку – уже в конце весны он составит 2 тыс. 38 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на главу Минтарифа региона Татьяну Кучиц.

Напомним, с 1 сентября 2016 года стоимость перемещения и хранения задержанного транспорта должна определяться на основании тарифов, установленных полномочным органом субъекта (ранее такое решение принималось правительством региона). 

Сейчас на Южном Урале действует тариф 1,9 тыс. рублей за перемещение одного транспортного средства, хранение стоит от 18 до 111 рублей в час в зависимости от категории машины.

Новая же методика требует сначала определять базовый уровень тарифа, который используется для проведения аукциона на понижение, а потом утверждать тариф конкретно для выбранного по итогам торгов исполнителя услуг. Получается, что сначала определяется предельный уровень тарифа, а потом он сам. 

«На основании анализа рынка базовый тариф должен составить 2 тыс. 38 рублей – прирост 7%», – отметила Татьяна Кучиц.

Она добавила, что базовый тариф планируется утвердить в течение месяца. Сколько же владельцам эвакуированных авто придется платить в итоге – покажут аукционы. По словам Кучиц, некоторые организации просили увеличить тариф до 6 тыс. рублей, впрочем, без предоставления обоснования.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, штрафстоянка, тарифы, минтариф, эвакуация авто
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 587
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 11:35
Суд проведет предварительное заседание по второму делу Сандакова
сегодня, 10:55
Учителя физкультуры, пойманную с наркотиками, суд оставил в СИЗО
сегодня, 10:46
Студенты Челябинска присоединятся к флешмобу в поддержку Юлии Самойловой
сегодня, 10:03
«Славим человека труда»: на ММК посоревнуются мастера столярно-плотницкого дела
сегодня, 09:44
Распространителя детского порно на год отправили в колонию в Златоусте
сегодня, 08:05
Полеты во сне и наяву. Как вырваться из рутины и стать покорителем неба
вчера, 20:54
Оглашен приговор 4 коркинцам, похитившим и убившим мужчину
вчера, 17:29
Дымовой туман в Челябинске сохранится и 23 марта
вчера, 17:13
На Южном Урале планируют обеспечить полный охват региона сотовой связью
вчера, 17:05
ВНИМАНИЕ. Ущерб по ОСАГО будут возмещать ремонтом
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

  • Да, полностью (включая переписку)
    25%
  • Слежу, с кем общается
    45%
  • Нет, но напоминаю о правилах безопасности
    11%
  • Запрещаю соцсети
    9%
  • Доверяю своему ребенку
    7%
  • Надеюсь на Роскомнадзор и спецслужбы
    3%

Всего проголосовало: 1050

Подписка на новости
Прислать новость