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Агентство новостей Доступ 1 14 января 2017 года, 15:41

Святки-2017 в Челябинске: как это было


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В субботу, 14 января, в Саду Победы прошел зимний фестиваль народных игр и забав «Святки-2017». Небольшой мороз и яркое зимнее солнце «подогрели» желание челябинцев со всех районов города прийти на праздник и окунуться в атмосферу исконно русских январских традиций. Добрые девушки с румяными щеками наливали ромашковый чай, детвора водила хороводы, ведуньи гадали на сахаре и соли, а мужики – сильные и смелые – шли «стенкой на стенку». Все самые яркие моменты праздника – в репортаже Агентства новостей «Доступ».

Святки – один из самых больших, шумных и веселых народных праздников. Это период времени, приуроченный к зимнему солнцевороту, который открывал народный солнечный год. Святки длились двенадцать дней, с Рождества Христова до Крещения Господня, и включали в себя Васильев день. Само название святочных дней пошло от слова «святить», то есть прославлять. В эти дни принято было славить Христа и всех поздравлять с Его рождением.

По всей территории парка были «рассыпаны» фольклорные коллективы. Челябинцы, и те, что просто проходили мимо, и те, что останавливались послушать, ненароком пританцовывали и подпевали. Их дети в это время катались с горок – на «ледянках» и «ватрушках». Отовсюду звучали раскатистые голоса «зазывал»: одни приглашали потянуть канат, другие – померяться силой, третьи – выпить горячего чая. Примечательно, что угощения были бесплатными.

Предсказания, сделанные во время Святок, обязательно сбываются – годами проверено, - уверяют гадалки, но не скрывают: дело это – нечистое, а нечистая сила в эти дни помогает.

«Гадание – это вообще-то Богом не приветствуется. А в это время, как раз с Рождества и до Крещения, вся нечисть на землю выходит. Кто гадает, обязательно надо потом в церковь сходить и службу отстоять», – говорит своей случайной соседке челябинка, стоя в очереди к гадальному «столу».

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

В это время мужчины и их сыновья участвовали в традиционном стеношном бое. Со стороны это действие казалось довольно опасным, но в кульминационные моменты челябинцы веселились, смеялись и старались не делать друг другу больно.

Игры сопровождала громкая тематическая музыка, на сцене выступали вокальные и хореографические коллективы, казачьи ансамбли.

По примерным подсчетам, в Сад Победы на праздник сегодня заглянули более 3,5 тыс. человек. 

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Теги: новости челябинска, сад победы, народные праздники, афиша челябинска
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