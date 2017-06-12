Своими глазами: 300 коркинцев узнали, что ждет их после прихода в город РМК

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В течение трех недель на Михеевском горно-обогатительном комбинате (Варненский район, Челябинская область) побывали триста жителей Коркинского района – Русская медная компания пошла навстречу всем тем, кто хотел своими глазами увидеть предприятие, аналог которого – Томинский ГОК – будет построен в соседнем Сосновском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В состав делегаций Коркино вошли не только чиновники и депутаты, но и предприниматели, учителя, ветераны и другие активные граждане. В программу поездки входила обзорная экскурсия по селу Варна, знакомство с представителями местной власти и посещение объектов социальной и культурной сферы. Руководители Варненской администрации рассказали об истории района, его социально-экономическом развитии, культурной жизни, планах, а также о позитивном опыте сотрудничества района с системообразующим для Варны МГОКом и Русской медной компанией.

В частности, был особо отмечен вклад предприятия и РМК в социально-экономическое развитие района. Так, компания помогла капитально отремонтировать два детских сада – в поселке Катенино и Варне, оказала помощь в организации в Варне межрайонного сосудистого центра. Михеевский ГОК помогает местной администрации в благоустройстве территорий, содержании социально значимых объектов и в решении других насущных проблем.

Особо отмечено, что Михеевский ГОК является стабильным и ответственным работодателем, который при найме сотрудников отдает предпочтение местным жителям, а также вносит значительный вклад в развитие малого и среднего предпринимательства за счет размещения подрядных заказов и более высокой по меркам района и всей области заработной платы работников.

Михеевский ГОК от А до Я

Поездка коркинцев в Варну завершилась экскурсией на сам ГОК. Жителям Коркино показали современный карьер, на котором добывают медную руду, обогатительную фабрику и другие объекты предприятия. Кроме того, гости увидели современные условия, в которых живут и работают горняки Михеевского ГОКа, смогли пообщаться с сотрудниками предприятия.

Большая часть вопросов коркинцев касалась экологии и охраны окружающей среды. Специалисты Михеевского ГОКа подробно рассказали о мероприятиях по охране атмосферного воздуха, растительного и животного мира, поверхностных и подземных водных объектов, охране почв и безопасному обращению с отходами.

Только за последние пять лет РМК вложила в природоохранные мероприятия около 8 млрд рублей. В результате выбросы в атмосферный воздух предприятий сократились в последние годы почти на половину, сбросы в водные объекты – на 30%. Экологичность предприятий РМК и, в частности, Михеевского ГОКа высоко оценили эксперты мирового уровня. Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) представил результаты первого Рейтинга экологической ответственности горнодобывающих компаний России. По итогам 2016 года Русская медная компания заняла шестое место из 33 организаций по уровню наименьшего воздействия на окружающую среду.

Жителям Коркино поездка на Михеевский ГОК дала возможность представить, как изменится их район в связи со строительством Томинского ГОКа – напомним, хвосты обогащения ТГОКа будут использоваться в производстве специального закладочного материала для рекультивации угольного разреза «Коркинский». Это позволит прекратить оползневые процессы и эндогенные пожары в угольном разрезе.

Как признался председатель КСП Коркинского района Павел Крымский, поездка оказалась очень познавательной, позволила снять если не все, то очень многие вопросы: «Мы своими глазами увидели то, о чем в последнее время так много говорят коркинцы. Отпали такие страшилки, как "все, сегодня открыли ГОК – завтра все умерли"! Такого, конечно, нет и не будет. Я вижу улыбающиеся лица рабочих, жителей райцентра, чистое производство. Нас интересуют хвосты, потому что у нас же планируется хвостохранилище в Коркино. И специалисты нам разъяснили, что хвосты впоследствии рекультивируются полностью, вплоть до лесопосадок и восстановления плодородного слоя почвы»

Заместитель главврача по поликлинике Наталия Смульская и юрист городской больницы № 1 Коркино Наталья Коваленко, кроме прочего, уверены, что скорейшее введение ТГОКа в эксплуатацию даст их родному району надежду на экономический рост, позволит решить не только экологические, но и социальные проблемы Коркино.

Напомним, проект предусматривает переобучение и трудоустройство сотрудников Челябинской угольной компании, ранее занятых на Коркинском разрезе. РМК реализует инициативу совместно с Коркинским горно-строительным техникумом и Первомайским техникумом промышленности строительных материалов. Причем учебно-производственную практику будущие работники Томинского ГОКа из Коркино будут проходить на Михеевском.