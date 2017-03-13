«Свободных денег» южноуральцам хватит максимум на 2 шаурмы в день

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинской области могут позволить в день не больше двух порций шаурмы – к такому выводы пришли создатели проекта «Индекс шаурмы», которые в очередной раз проанализировали покупательскую активность регионов России, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Исследователи рассказывают, что проект создан по аналогии с «индексом бигмака»: количество бургеров, которые может позволить себе купить человек, говорит о его доходах и местных ценах. При подсчете «индекса шаурмы», кроме доходов, учитываются и основные траты россиян.

Для вычислений авторы проекта взяли среднюю зарплату по региону (26,6 тыс. рублей), из нее вычли расходы – среднюю стоимость аренды квартиры (8 485 рублей) и прожиточный минимум (9 574 рублей). Полученную сумму разделили на среднюю стоимость «блюда, которое объединяет Россию» (120 рублей), затем еще на 30 дней.

Выяснилось, что после вычета расходов у южноуральцев, в среднем, остается 8,5 тыс. рублей. Таким образом, они могут позволить в день всего 2,38 порции фастфуда.

Интересно, что жители, например, Ханты-Мансийского АО могут обедать шаурмой хоть 10 раз в сутки. А у жителей Новосибирской области, Севастополя и республики Крым вообще нет свободных денег на шаурму – их расходы выше зарплаты на 1,8 тыс., 4,3 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.