Суши на ж/д вокзалах Кыштыма и Верхнего Уфалея готовили в антисанитарных условиях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Транспортная прокуратура выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в цехах по изготовлению суши на ж/д вокзалах Кыштыма и Верхнего Уфалея (Челябинская область) – предприниматели оштрафованы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей на железнодорожном транспорте прошла в феврале 2017 года. Установлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных предпринимателями, торгующими едой на ж/д станциях Верхнего Уфалея и Кыштыма.

«Так, в цехе по изготовлению роллов и суши были нарушены правила хранения продуктов и посуды, к работе были допущены работники, не прошедшие медицинские осмотры и без санитарной одежды», – рассказала помощник Челябинского транспортного прокурора Мария Соловьева.

По результатам проверки индивидуальный предприниматель и главный бухгалтер привлечены к ответственности по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и части 1 статьи14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества). Им назначено наказание в виде штрафов на сумму 14 тыс. рублей.