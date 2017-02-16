Чт, 16.02.2017, 18:31 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 17:32

Супруги из Челябинской области стали семьей 2016 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Семья из Верхнего Уфалея (Челябинская область) стала победителем первого всероссийского конкурса «Семья года» – теперь их история войдет в Почетную книгу о супругах России, которые в любви и тепле вырастили достойных детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Диплом победителей и памятную медаль в семью Песковых привезла первый заместитель министра социальных отношений Татьяна Ильина. «Всероссийский конкурс "Семья года" проводился в прошлом году впервые и очень приятно, что семья из Уфалея стала в нем победителем. Это знаковое мероприятие, которое призвано поднять семейные ценности, ответственное родительство, обозначить, что семей, высокого уровня, которые растят достойных детей, вносят вклад в развитие страны, в России очень много», – комментирует Татьяна Ильина.

Маргарита и Вениамин Песковы, победившие в номинации «Золотая семья» вместе уже 55 лет. Вырастили двух детей, у них четверо внуков. Сегодня Песковы на заслуженном отдыхе, а еще недавно Вениамин Песков был директором завода «Уралэлемент», а Маргарита – директором школы. Глава семьи является почетным гражданином Верхнего Уфалея, его вклад в развитие округа был отмечен в 2016 году на почетном приеме главы округа «Вами славен Уфалей».

Супруги уверены, что молодым семьям надо сразу понять и принять как истину, что семья важнее карьеры. Поддержка же любимых помогает и статьи профессионалом, и быть счастливым.

Добавим, что история семьи Песковых, наряду с историями победителей в других регионах, вошла в Почетную книгу, которая издана в Москве и подарена номинантам.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: минсоц, семья, новости верхнего уфалея, семья года
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:15
Четырех школьников Челябинской области наградят за мужество и отвагу
сегодня, 16:53
Об ОДН, банкротстве и новых технологиях: энергетики объяснили логику в квитанциях 2017 года
сегодня, 16:22
В Карабаше, Сатке, Коркино и Челябинске 16-17 февраля возможен смог
сегодня, 16:14
100 км/ч по Курчатова: ГИБДД не имеет претензий к отцу юного гонщика из Челябинска
сегодня, 15:47
СКАНДАЛ. Реликтовый сосновый бор в Челябинске затопили фекалиями
сегодня, 15:36
Прокурор требует 11 лет колонии для полицейских, избивших соседа за курение в подъезде
сегодня, 15:30
В ЮУрГУ стартует ежегодный конкурс грантов для студентов и молодых ученых
сегодня, 15:05
В Челябинской области ночью 17 февраля в низинах ожидаются 30-градусные морозы
сегодня, 14:40
Никас Сафронов привез в Челябинск коллекцию из 82 «избранных» картин
сегодня, 13:28
Сотрудников скорой помощи пытались зарезать и травили собакой в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость