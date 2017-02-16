Супруги из Челябинской области стали семьей 2016 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Семья из Верхнего Уфалея (Челябинская область) стала победителем первого всероссийского конкурса «Семья года» – теперь их история войдет в Почетную книгу о супругах России, которые в любви и тепле вырастили достойных детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Диплом победителей и памятную медаль в семью Песковых привезла первый заместитель министра социальных отношений Татьяна Ильина. «Всероссийский конкурс "Семья года" проводился в прошлом году впервые и очень приятно, что семья из Уфалея стала в нем победителем. Это знаковое мероприятие, которое призвано поднять семейные ценности, ответственное родительство, обозначить, что семей, высокого уровня, которые растят достойных детей, вносят вклад в развитие страны, в России очень много», – комментирует Татьяна Ильина.

Маргарита и Вениамин Песковы, победившие в номинации «Золотая семья» вместе уже 55 лет. Вырастили двух детей, у них четверо внуков. Сегодня Песковы на заслуженном отдыхе, а еще недавно Вениамин Песков был директором завода «Уралэлемент», а Маргарита – директором школы. Глава семьи является почетным гражданином Верхнего Уфалея, его вклад в развитие округа был отмечен в 2016 году на почетном приеме главы округа «Вами славен Уфалей».

Супруги уверены, что молодым семьям надо сразу понять и принять как истину, что семья важнее карьеры. Поддержка же любимых помогает и статьи профессионалом, и быть счастливым.

Добавим, что история семьи Песковых, наряду с историями победителей в других регионах, вошла в Почетную книгу, которая издана в Москве и подарена номинантам.