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Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 12:00

Суд запретил 3 магнитогорским авиакомпаниям брать пассажиров в воздух


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд запретил трем магнитогорским компаниям брать пассажиров в воздух – вопреки требованиям федерального законодательства ООО Авиакомпания «МагАвиа», некоммерческие партнерства Авиакомпания «МагАвиа» и Авиакомпания «УралСпецавиа» они работали без лицензии, придумав схему, как обойти закон, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Информация о платных услугах гражданам – прыжках с парашютом с воздушных судов и полетах на самолете типа Ан-2 и пр. – была размещена авиакомпаниями в социальных сетях. «Карталинским транспортным прокурором в ходе мониторинга сети интернет и изучения коммерческих предложений авиакомпаний установлено, что авиаперевозчики во избежание процедур получения сертификата эксплуатанта и лицензии на перевозку пассажиров оформляли оказание данных услуг гражданам приемом их в члены некоммерческих партнерств, однако потребители услуг таковыми не являлись», – говорится в сообщении.

Судом указанная деятельность авиакомпаний была признана коммерческой, которая требует обязательного получения разрешительных документов для подтверждения соответствия оказания услуг гражданам требованиям безопасности для их жизни и здоровья.

В настоящее время решением Правобережного суда Магнитогорска незаконная деятельность авиаперевозчиков прекращена – до получения сертификата эксплуатанта и лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Ан-2 в «МагАвиа» работал пилот с липовой лицензией, а парашютное оборудование, которое выдавали клиентам, не имело необходимых заводских маркировок.

Теги: лицензия, парашют, новости магнитогорска, летчики, транспортная прокуратура
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