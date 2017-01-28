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Агентство новостей Доступ 1 28 января 2017 года, 13:54

Суд ужесточил наказание челябинцу, в пьяном виде и без прав сбившему на «зебре» мужчину


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд ужесточил наказание местному жителю, который, не имея водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль Nissan и насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Действия Арсена Гаргцяна переквалифицированы областным судом с части 3 на 4 статьи 264 УК РФ – "Нарушение ПДД при управлении транспортным средством (ТС) лицом, находившимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего". В связи с этим срок основного наказания увеличен до четырех лет в колонии-поселении. В остальном приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Она напомнила, что приговором райсуда Гаргцян был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД при управлении ТС, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего), ему было назначено три года колонии-поселения. Кроме того, на тот же срок мужчина был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Апелляционные жалобы на приговор райсуда подали родственники погибшего мужчины.

ДТП произошло в октябре 2015 года. По версии следствия, Гаргцян, находясь в состоянии опьянения, не имея прав, сел за руль Nissan. На скорости не менее 110 км/ч на нерегулируемом пешеходном переходе около дома 6 по улице Петра Сумина сбил 46-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

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Теги: челябинский облсуд, дтп в челябинске, новости челябинска
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