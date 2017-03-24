16+ Суд увеличил срок жителю Усть-Катава, изуродовавшему экс-супругу ножом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд ужесточил наказание жителю Усть-Катава (Челябинская область), изуродовавшему экс-супругу, – мужчина напал на потерпевшую в магазине и попытался зарезать, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что пьяный Виталий Андреев пришел в магазин «Каскад» по улице Ленина, 51, схватил за волосы свою бывшую жену, которая работал продавщицей в рыбном отделе, и ножом ударил по левой щеке. Преступник хотел пырнуть женщину ножом в грудь, однако потерпевшая начала активно сопротивляться и обеими руками схватилась за лезвие, а продавщица из соседнего отдела ударила нападавшего бутылкой из под кетчупа по голове, после чего он прекратил нападение.

Потерпевшая получила неизгладимый рубец на левой щеке и шесть резаных ран правой и левой кистей. Позже она пояснила, что нападавший является ее бывшим мужем, а развелись они из-за его злоупотребления алкоголем и домашнего насилия. Несмотря на развод, мужчина продолжал звонить и приходить.

Усть-Катавский горсуд признал усть-катавца виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия) и приговорил к пяти годам колонии общего режима.

Прокурор заявил о необоснованности переквалификации действий осужденного с части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушении на убийство) на 111-ю статью и обжаловал решение суда.

Областной суд согласился с доводами прокурора и усилил наказание до семи лет колонии строгого режима.