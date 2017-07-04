18+ Суд смягчил приговор челябинцу, закопавшему убитого им собутыльника в лесу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец, оставивший своего собутыльника умирать в гараже после многократного избиения, проведет в колонии строгого режима на год меньше – областной суд по просьбе прокурора учел смягчающие обстоятельства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 3 июля, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке дело в отношении 23-летнего горожанина, признанного виновным в убийстве, лишении человека свободы, краже и хищении паспорта. Преступление было совершено еще в июле 2016 года в одной из квартир Ленинского района, где распивали спиртное трое приятелей. Вечеринка продолжалась, пока двое из них не рассорились. Молодой агрессор избил 28-летнего приятеля, вывел его на улицу и отвез в гараж своего знакомого, где снова избил.

По версии следствия, злоумышленник запирал потерпевшего в помещении, уходил, затем возвращался и снова избивал. После очередного нападения он связал мужчину и оставил в гараже, где тот умер. Труп челябинец вывез в лесной массив в Сосновском районе и закопал. Паспорт и имущество убитого на 4 тыс. рублей похитил.

Погибшего потеряли родственники и обратились в полицию. В ходе розыска мужчины оперативники вышли на его убийцу. Дело довели до суда сотрудники Следственного комитета. В апреле 2017 года Ленинский райсуд приговорил молодого человека к 11 годам колонии строгого режима, а также взыскал в пользу матери погибшего 1 млн рублей морального вреда и расходы на погребение.

«Приговор в областной суд обжаловали прокурор, мать убитого и осужденный. Прокурор просил признать смягчающие обстоятельства при назначении наказания. Потерпевшая – усилить наказание, настаивая на совершении группового преступления, а осужденный предлагал квалифицировать его действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и также учесть смягчающие обстоятельства», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Областной суд признал смягчающими обстоятельствами явку с повинной и активное способствование раскрытию убийства, в связи с чем снизил наказание до 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, из приговора исключено осуждение за незаконное лишение свободы. В остальном приговор оставлен без изменений.

Ольга Плеханова