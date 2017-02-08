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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 11:11

Суд решил, кто ответит за пожар, устроенный подростками в аквапарке Магнитогорска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

ООО «Аквапарк» (Магнитогорск, Челябинская область) отсудило ущерб, причиненный пожаром, устроенным на детском аттракционе юными посетителями, – ущерб заплатят родители одного из пироманов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта Ленинского райсуда города Ольгу Шабур.

Напомним, в январе 2016 года загорелся лабиринт «Веселая пчелка», огнем были частично уничтожены и повреждены наружный тент, мягкие модули и пластиковые элементы аттракциона.

«Из материалов об отказе в возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, представленных суду, следовало, что мальчик с двумя друзьями проник внутрь аттракциона "Лабиринт", где поджег листья, мусор и сетку аттракциона принесенными с собой спичками. Убедившись, что пламя занялось, мальчики убежали», – рассказала консультант.

Проанализировав представленные по делу доказательства, доводы и возражения сторон, суд пришел к выводу, что пожар в аттракционе произошел по вине несовершеннолетнего. Принято решение исковые требования аквапарка к родителям подростка удовлетворить частично – взыскав 58 тыс. 957 рублей в качестве возмещения убытка, причиненного возгоранием.

В удовлетворении иска ООО «Аквапарк» к родителям двух других несовершеннолетних, привлеченных к участию в деле в качестве соответчиков, суд отказал.

Решение суда вступило в законную силу.

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Теги: пожар, новости магнитогорска, аквапарк, суды челябинской области, пироман
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