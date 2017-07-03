Суд признал законным заочный арест экс-губернатора Юревича

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на заочный арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы суда, кассационная инстанция, изучив материалы дела, не выявила нарушений процессуального характера.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в отношении Юревича. Предполагается, что с января 2011 по январь 2014 он получал взятки от южноуральских бизнесменов за «действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны». Сумма взяток составила 3,4 млрд рублей.

До этого Юревичу было предъявлено обвинение во взяточничестве и подстрекательстве к клевете. По данным СК, политик систематически получал взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей. Тесленко был осужден за получение взяток на сумму около 70 млн рублей и приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей (после апелляции).

Кроме того, по версии следствия, Юревич совершил подстрекательство своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда (Федора Вяткина. – Прим. АН «Доступ»), которая прозвучала в декабре 2012 года в эфире Первого канала, а в ноябре 2013 опровергнута на том же телеканале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда Москвы.

Ленинский райсуд Екатеринбурга 12 мая отклонил ходатайство СК о заочном аресте экс-губернатора. Свердловский областной суд 24 мая отменил это постановление и заочно арестовал Юревича на два месяца.

По информации защитника Юревича Игоря Трунова, экс-губернатор проходит обследование у онкогематолога в Лондоне, врачи не позволяют ему перелеты. Политик не признает своей вины. В мае 2017 года он был объявлен в международный розыск.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, однако позднее в новый созыв не попал.

В начале июня Центральный районный суд Челябинска арестовал имущество бывшего губернатора на сумму свыше 3 млрд рублей. Под арест попали восемь объектов недвижимости – семь в Москве и земельный участок в Челябинске. Кроме того, суд арестовал счета в отдельных банках, находящихся в Москве, Екатеринбурге и Челябинске.