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Агентство новостей Доступ 1 4 апреля 2017 года, 14:30

Суд подтвердил законность ареста Тумаевой, похитившей свыше 100 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд подтвердил законность содержания под стражей Алены Тумаевой, обвиняемой в мошенничестве с недвижимостью на сумму свыше 114 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня, 4 апреля, облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Алены Тумаевой, оставил без изменения постановление Советского районного суда Челябинска от 24 марта 2017 года, которым обвиняемой был продлен срок содержания под стражей на три месяца – до 25 июня», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, постановление обжаловал адвокат Тумаевой, который настаивал на изменении меры пресечения – с заключения под стражей на домашний арест. В СИЗО женщина содержится с сентября 2016 года.

Уголовное дело в отношении Тумаевой было возбуждено в 2011, однако она скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск. Задержать мошенницу удалось осенью прошлого года в Ростове-на-Дону.

По версии прокуратуры, на счету женщины около 80 фактов мошеннических действий с объектами недвижимости, ущерб оценивается в сумму более 114 млн рублей. Представляясь сотрудницей различных фирм, оказывающих услуги на рынке недвижимости, она заключала договоры целевых займов с гражданами, обещая предоставить им квартиры в новостройках. Но свои обязательства так и не выполнила.

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Теги: черный риелтор, квартирное мошенничество, новости челябинска, криминальные новости челябинской области
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