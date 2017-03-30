СКАНДАЛ. Суд отпустил из-под стражи авторитета, забившего сожительницу табуретом под Аргаяшом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Убийца 42-летней челябинки, труп которой он утопил в скотомогильнике Аргаяшского района (Челябинская область), разгуливает на свободе из-за процессуальных проволочек – злоумышленник держит в страхе всю семью погибшей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С Сергеем Акишиным 42-летняя челябинка Елена Старцева познакомилась в интернете. Женщина, вырастившая сына, работала менеджером в частной фирме, а ранее судимый мужчина числился безработным. Роман закрутился так стремительно, что пара быстро съехалась. Пять дней в неделю, пока Елена работала, они жили в Челябинске, а на выходные уезжали в деревню Камышевка (Аргаяшский район), где у мужчины был свой дом.

Поначалу все шло хорошо, однако со временем родственники и близкие стали замечать у Елены синяки. Женщина рассказывала подруге, что сожитель ее поколачивает, но в полицию не обращалась, так как знала, что Сергей был авторитетом в бандитских кругах, и не хотела проблем. Мужчина ревновал возлюбленную к каждому столбу, ограничивал в общении с родными и друзьями, а также устраивал пьяные скандалы с рукоприкладством. Елена ему все прощала, стараясь сохранить отношения, которые продлились около года.

После того как пара в очередной раз уехала в деревенский дом, в ночь на 13 июня 2014 года Елена Старцева пропала. Днем ей начали звонить родственники, чтобы поздравить с днем рождения внучки, но к телефону подходил Сергей и говорил: «Лена ушла, не знаю, где она». Поскольку женщина никогда не терялась и всегда выходила на связь, ее сын заволновался и поехал ее искать. Зайдя в дом Сергея, молодой человек увидел страшный бардак. При этом машина, телефон и другие вещи, принадлежащие матери, были на месте. Понимая, что Елена никогда не стала бы находиться в таком беспорядке, ее сын позвонил подруге семьи и другим родственникам.

«Мы обратились в полицию. Приехали кинологи с собакой, которая все обнюхала, отошла от дома на 200 метров и остановилась. Кинолог тогда сказал: "Не хочу вас пугать, но похоже, Лена ушла из дома не своими ногами". Пока осматривали дом, сын Елены наступил голой ногой на что-то. Поднял – оказалась ее сережка! Она была погнута и в крови. Криминалисты потом нашли следы крови и в доме, и в ее машине. Соседка слышала накануне удары по стенам. Акишина задержали, но найти Елену никто не мог. Полиция, родственники и волонтеры неустанно несколько недель прочесывали окрестности», – вспоминает подруга погибшей Юлия.

Во время обыска в подвале дома Акишина был обнаружен целый арсенал оружия – мужчина хранил обрезы, пистолеты и боевые патроны. С какой целью – он не говорил. На допросе у следователей подозреваемый сделал явку с повинной и рассказал, что в ночь на 13 июня поссорился с Еленой. В ходе распития спиртного стал предъявлять ей претензии, а затем ударил. Когда сожительница от обиды обозвала его импотентом, Сергей набросился на нее и стал избивать руками, ногами и табуретом.

Мужчина согласился показать следователям, где спрятал труп. Вместе они приехали к скотомогильнику, расположенному в 1,5-2 км от дома, где произошло убийство. Но там Сергей резко передумал и решил пошутить: «Я же хотел показать вам, где грибы растут». Тела так и не нашли.

Спустя две недели волонтеры еще раз решили обследовать скотомогильник. Нырнув в зеленую жижу, под куском картона, они обнаружили черный раздувшийся труп Елены. Из-за жары он уже разлагался, но по волосам и одной сережке ее сразу же опознали. У женщины была проломлена голова, имелись следы удушения, были сломаны все ребра, кроме двух. Точную причину смерти судмедэксперты установить не смогли.

При этом обвиняемый выдвигал различные версии происхождения телесных повреждений – то Елену сбила машина, то она упала. Однако следствие опровергало его объяснения. Злоумышленнику предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).

Несмотря на то, что в ходе судебных заседаний Акишин отрицал свою вину и заявлял, что следователи заставили его написать явку с повинной, в феврале 2015 года Аргаяшский райсуд признал его виновным по всем статьям. Мужчине было назначено наказание в виде 11 с половиной лет колонии строгого режима. В пользу сына погибшей было взыскано 750 тыс. рублей морального и материального ущерба, а также наложен арест на его квартиру. Акишин обжаловал приговор в областной суд, но решение было оставлено без изменения. Однако спустя несколько месяцев из Москвы пришли результаты новой судмедэкспертизы трупа, поэтому областной суд отправил дело в Аргаяшский суд на новое рассмотрение.

В декабре 2016 года Акишину снова был вынесен обвинительный приговор, который он опять обжаловал. И на этот раз Челябинский областной суд направил дело на новое рассмотрение, усмотрев процессуальные нарушения. Наказание за оборот оружия суд посчитал отбытым. А приняв во внимание, что Акишин находится под арестом свыше 2 лет 9 месяцев, изменил меру пресечения, освободив его из-под стражи.

«Отменяя приговор в части осуждения за убийство, судебная коллегия по уголовным делам областного суда указала, что протокол явки с повинной, а также заявление осужденного об отказе от адвоката при проведении проверки показаний на месте не могут быть приняты в качестве допустимых в процессе доказывания, поскольку в ходе первого рассмотрения уголовного дела были исследованы подлинники протокола явки с повинной и заявления осужденного об отказе от адвоката, которые впоследствии были утрачены, вследствие чего дело было направлено в орган следствия для решения вопроса о восстановлении утраченных материалов, что впоследствии и было произведено, однако с существенным нарушением норм процессуального закона, что не было принято во внимание районным судом при повторном рассмотрении уголовного дела», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Таким образом, Сергей Акишин остается на свободе. И это не первый раз, когда ему удается выйти сухим из воды. Ранее его судили за имущественные преступления, но в итоге также отпускали. В ходе разбирательства мужчина был так уверен, что все сойдет ему с рук, что говорил следователю: «До скорой встречи», намекая, что отбывать 11-летнее наказание не будет. Злоумышленник прямо в суде высказывал угрозы семье Старцевой. Ее сын, который воспитывает маленькую дочь, опасается, что Акишин навредит им.

Ольга Плеханова