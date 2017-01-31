Суд отказался восстановить в должности экс-главбуха УралГУФКа, осужденную за растрату

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске суд отказался восстановить в должности бывшего главного бухгалтера Уральского государственного университета физической культуры – ранее женщина была осуждена за растрату и присвоение и уволена, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Галина Безручко была уволена за совершение тяжкого преступления по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Кроме того, женщину приговорили к четырем годам колонии условно с испытательным сроком четыре года и штрафом 450 тыс. рублей.

Советский райсуд рассмотрел иск женщины о восстановлении на работе и отказал в его удовлетворении на основании трудового законодательства. Решение суда не вступило в законную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере образования с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за определенную категорию преступлений.



В свою очередь, часть 4 статьи 331 ТК РФ устанавливает, что к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.



Исходя из буквального толкования нормы права данное ограничение распространяется не только на лиц, вступающих в непосредственный контакт с несовершеннолетними, но и на весь персонал образовательных организаций.