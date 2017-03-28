18+ Суд оставил в силе приговор челябинцу, выбросившему женщину из окна

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска, выбросивший из окна пятого этажа свою возлюбленную, не смог добиться смягчения приговора – мужчина утверждал, что не имел умысла на убийство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в ночь на 5 октября 2016 года в квартире дома по улице Котина. После распития спиртного пара сожителей рассорилась, так как женщина вспомнила, что мужчина отдал ее кошку детям во дворе. Возлюбленная не желала слышать аргументов о том, что за животным некому было присматривать. Конфликт закончился тем, что мужчина вытолкнул потерпевшую из окна на пятом этаже. Она скончалась в результате падения.

«Не соглашаясь с обвинением, злоумышленник оспаривал квалификацию своих действий. Утверждал, что умысла на убийство у него не было. По его версии, потерпевшая выпала из окна случайно. Однако стороной обвинения представлены исчерпывающие доказательства его виновности. Суд приговорил его к 12 годам колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Мужчина обжаловал приговор», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Апелляционная инстанция сочла вину челябинца в умышленном убийстве доказанной, а квалификацию его действий правильной. Приговор оставлен без изменения.