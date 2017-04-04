18+ Суд оставил на свободе челябинку, зарезавшую душившего ее сожителя

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинку, убившую несколькими ударами ножа бывшего ухажера, оставили на свободе – суд усмотрел в действиях женщины, не раз побывавшей жертвой домашнего насилия, состояние аффекта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ноябре 2015 года в одной из квартир Металлургического района, куда к своей бывшей сожительнице пришел пьяный челябинец. Мужчина как обычно учинил скандал. Сначала он оскорблял хозяйку, затем схватил ее и начал душить. Преодолевая сопротивление, злоумышленник силой вывел женщину из кухни в ванную и продолжил сжимать руки на ее шее. Поскольку горожанка успела прихватить с собой с кухни нож, то в какой-то момент она не выдержала и трижды воткнула его обидчику в грудь. Опомнившись, женщина вызвала потерпевшему скорую, но мужчина уже скончался на месте.

Следователи предъявили челябинке обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), однако в ходе судебного разбирательства действия женщины были переквалифицированы на менее тяжкую статью. Было установлено, что между потерпевшим и обвиняемой систематически происходили ссоры, инициатором которых был мужчина. Домашний тиран оскорблял и избивал женщину на глазах двух ее маленьких детей. При этом окружающие часто видели на теле челябинки синяки. Не раз женщина была вынуждена прятаться от «кухонного боксера» у соседей.

«Суд отметил в приговоре, что потерпевший своим аморальным поведением и противоправными действиями создал для подсудимой длительную психотравмирующую ситуацию, которая обусловила возникновение и накопление эмоционального напряжения, подготовила почву для последующего аффективного взрыва. У подсудимой возникло сильное душевное волнение, которое привело к совершению убийства потерпевшего. Исследовав материалы дела и допросив свидетелей, суд переквалифицировал действия подсудимой на часть 1 статьи 107 УК РФ – “Убийство, совершенное в состоянии аффекта”», – рассказала консультант Металлургического райсуда Челябинска Наталья Белозер.

С учетом смягчающих обстоятельств суд решил назначить женщине наказание, не связанное с реальной изоляцией от общества. Челябинка получила два года ограничения свободы. Периодически ей придется являться в специализированный государственный орган для регистрации.

Ольга Плеханова