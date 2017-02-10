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Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 09:35

Приют Агаповского района разместил деньги воспитанников в банке под 0,01%


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Агаповском районе (Челябинская область) суд обязал Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, разместить вклады воспитанников на более выгодных условиях – сейчас средства детей лежат на счетах с минимальной процентной ставкой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что деньги 34 воспитанников МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» поступают в банк на вклад «Универсальный», процентная ставка по которому составляет 0,01% годовых.

«Размещение на вкладе с указанной процентной ставкой алиментных и иных платежей, которые получают воспитанники, не отвечает интересам детей, поскольку не способствует накоплению и сбережению средств и нарушает нормы гражданского законодательства РФ, в соответствии с которыми опекун распоряжается доходами подопечного исключительно в его интересах», – отметили в прокуратуре.

Учитывая, что деньги можно разместить на вкладе с большей процентной ставкой без ухудшения условий и без риска потери средств воспитанников, прокуратура подала соответствующий иск в суд.

Суд обязал муниципальное учреждение разместить деньги воспитанников на более выгодных условиях.

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Теги: вклад, новости агаповского района, дети-сироты
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