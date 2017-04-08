Суд не стал смягчать наказание челябинцу, сбившему на «зебре» бабушку с внучкой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Копейский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о более мягком виде наказания Никите Петрову, сбившему насмерть бабушку с внучкой на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Петров отбывает наказание в исправительной колонии № 11. В начале марта 2017 года он подал ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания», – сообщили в суде.

Там уточнили, что 6 апреля осужденному было отказано в удовлетворении этого ходатайства.

Напомним, вечером 27 августа 2014 года Никита Петров, не имевший на момент ДТП водительских прав, управлял чужим автомобилем Honda Accord (хозяйка находилась на пассажирском сиденье). Двигаясь по проспекту Ленина со стороны площади Революции, он проскочил ответвление, по которому машины уходят направо, на Красную, и в нарушение правил дорожного движения повернул под прямым углом непосредственно на перекрестке, где совершил наезд на переходившую дорогу 66-летнюю женщину с коляской, в которой находилась девочка 2013 года рождения. Малышка погибла на месте, женщина – в медучреждении. По данным экспертизы скорость автомобиля в момент ДТП составляла 95 км/ч. При проведении химико-токсилогического исследования после аварии в биосредах Петрова алкогольных и наркотических веществ не обнаружено.

В апреле 2015 года Центральный райсуд признал Петрова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ, и отправил в колонию общего режима на 2 года 10 месяцев. Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его незаконным. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда в июне того же года ужесточила наказание, приговорив Никиту Петрова к 4 годам и 6 месяцам колонии.

Суд постановил считать датой начала отбытия наказания 20 апреля 2015 года. В срок зачтено время задержания и нахождения под стражей – с 27 августа 2014 года по 20 апреля 2015 года.

Осенью 2016 года Петров ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, но суд отказал ему.