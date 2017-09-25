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Агентство новостей Доступ 1 25 сентября 2017 года, 10:34

Суд не отпустил под домашний арест активиста СТОП-ГОКа, пойманного с коктейлем Молотова


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский облсуд отказался смягчить меру пресечения активисту СТОП-ГОКа, пойманному с коктейлем Молотова на стройплощадке Томинского горно-обогатительного комбината, – Гамиль Асатуллин останется под стражей до 11 ноября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

«Сегодня, 25 сентября, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Гамиля Асатуллина, обвиняемого по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), которому постановлением Сосновского районного суда от 15 сентября 2017 года была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 11 ноября 2017 года. Постановление обжаловал адвокат Асатуллина, настаивавший на изменении меры пресечения с ареста на домашний арест», – рассказали в пресс-службе суда.

Однако областной суд, согласившись с выводами первой инстанции, оставил жалобу без удовлетворения.

Напомним, 43-летний сопредседатель Челябинского отделения партии ПАРНАС Гамиль Асатуллин был задержан в ночь на 11 сентября 2017 года при попытке совершения поджога на территории стройплощадки в Томино бойцами Росгвардии и сотрудниками Центра «Э» полицейского главка. У него изъяты пистолет, нож и горюче-смазочные материалы. При задержании он оказывал сопротивление, пытаясь отстреливаться.

Теги: рмк, русская медная компания, томинский гок, разбойное нападение, криминальные новости челябинской области
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