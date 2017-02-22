Суд наказал ТД «Перекресток» за отказ в скидке на 2 банки красной икры

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Суд наказал Торговый дом «Перекресток» в Челябинске за отказ в скидке на две банки красной икры – магазин обещал всем покупателям данный продукт дешевле на 30%, однако мужчине пришлось заплатить полную стоимость, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Истец рассказал, что в августе 2016 года в гипермаркете «Карусель» он купил две банки красной икры. При этом в магазине действовала акция, по условиям которой на данный товар была скидка 30%. На кассе скидку предоставить отказались, объяснив, что мужчина неправильно понял условия акции, поэтому пришлось купить товар по обычной цене.

Истец попросил взыскать с ответчика разницу, между уплаченной ценой товара и акционной, компенсацию морального вреда в размере 2,5 тыс. рублей и штраф за неисполнение законных требований потребителя.

Суд решил, что ЗАО «Торговый дом «Перекресток» нарушил права потребителя и частично удовлетворил требования истца – взыскал разницу в размере 107 рублей, 1 тыс. рублей компенсации морального вреда и 533 рубля штрафа.