Суд над 5 гражданами Таджикистана, убившими бизнесмена-земляка, стартует на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пять граждан Таджикистана предстанут перед судом в Челябинске за похищение и убийство своего земляка-предпринимателя, мужчинам также предстоит ответить за разбой, вымогательство и угон машины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Напомним, преступления были совершены в апреле 2016 года. По версии следствия соучастники, зная, что у знакомого есть деньги, разработали план нападения с целью хищения его имущества.

«В апреле 2016 года на территории рынка "Каширинский" один из соучастников под надуманным предлогом пригласил потерпевшего в одну из квартир по Комсомольскому проспекту в Челябинске, где остальные напали на мужчину. Угрожая пневматическим газобаллонным пистолетом, сковав руки наручниками, надели на голову потерпевшего наволочку и обмотали ноги скотчем. Затем, угрожая убийством, насилием и распространением порочащих сведений о якобы торговле наркотиками, преступники потребовали передать им 3 млн рублей», – говорится в сообщении.

Четверо соучастников обыскали потерпевшего и оставленный во дворе дома автомобиль Hyundai ix35, откуда похитили более 1,8 млн рублей и угнали автомобиль.

На следующий день один из соучастников узнал, что родственники потерпевшего обратились в полицию. «Осознавая, что потерпевший сможет сообщить о совершенных преступлениях, мужчина совершил убийство жертвы, надев ему на голову полиэтиленовый пакет, перекрыв доступ кислорода. Труп подельники спрятали в Каштакском бору», – говорится в материалах следствия.

В зависимости от степени участия пятерка соучастников обвиняется в разбое, совершенном в особо крупном размере, незаконном лишении свободы, вымогательстве, угоне авто и убийстве с целью скрыть другое преступление.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.