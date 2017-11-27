Суд на Урале вынес приговор по делу о контрабанде 158 кг марихуаны

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Брединский районный суд (Челябинская область) вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Казахстан, при содействии которого на территорию России попало почти 160 кг марихуаны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

В суде установлено, что соучастник осужденного приобрел более 158 кг каннабиса, которое злоумышленники хранили в ангаре на территории Денисовского района (Костанайская область, Республика Казахстан), планируя переправить «травку» в Россию. Сделали они это в мае 2017 года, вслепую использовав водителя грузового автомобиля – дальнобойщик полагал, что везет в кузове мешки с отрубями.

Осужденный также въехал на территорию России, чтобы совместно с сообщником встретить автомобиль на территории Брединского района. Однако пройти погранконтроль грузовику не удалось – на КПП «Мариинское» наркотики обнаружены и изъяты. Злоумышленники задержаны на месте преступления.

«В ходе предварительного расследования с осужденным было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства которого им были полностью выполнены», – уточнили в ведомстве.

Мужчина признан виновным в контрабанде наркотиков группой лиц в особо крупном размере и покушении на продажу «травки». Ему назначено наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении соучастника в настоящее время расследуется.