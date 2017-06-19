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Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 15:05

18+ Суд на 5 лет «скостил» срок домашнему педофилу в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец, приговоренный к 17 годам колонии строгого режима за изнасилования и иные действия сексуального характера в отношении дочери сожительницы, проведет в местах лишения свободы на пять лет меньше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Строгий приговор в Челябинский областной суд обжаловали насильник и его адвокат, которые настояли на том, что потерпевшая сторона оговорила мужчину. Исходя из принципа презумпции невиновности, судебная коллегия по уголовным делам сочла не все обстоятельства преступления доказанными.

«Областной суд прекратил уголовное дело в части осуждения за совершение изнасилования в связи с отсутствием события преступления, а также исключил ряд действий, квалифицированных по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ – "Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния малолетней, соединенных с угрозой убийством". Наказание осужденному снижено до 12 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор вступил в законную силу», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, районным судом установлено, что мужчина с февраля 2015 года по май 2016 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилование малолетней дочери сожительницы.

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Теги: педофил, челябинский облсуд, чтз, отчим, новости челябинска
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