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Агентство новостей Доступ 1 29 ноября 2017 года, 11:46

Студенты ЮУрГУ получили стипендии имени Якова Осадчего


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Студенты Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) получили стипендии имени Якова Осадчего – церемония награждения состоялась 28 ноября на Челябинском трубопрокатном заводе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

За достижения в учебе, науке и спорте почетной награды удостоились четверо выдающихся студентов Политехнического института ЮУрГУ: Максим Гафаров, Валерий Барышников, Анна Красноперова и Максим Пахомов.

«Присуждение стипендии – очень волнительный момент, означающий, что на нас возлагают большие надежды. Эта награда очень почетна для меня, и я благодарна преподавателям ЮУрГУ за те знания, которые они в нас вложили. Пока моей профессиональной целью № 1 является Челябинский трубопрокатный завод. Я планирую пройти стажировку на данном предприятии и стать его частью», – комментирует студентка Политехнического института Анна Красноперова.

Для студентов провели экскурсию по территории завода, в ходе которой они смогли познакомиться с будущей профессией изнутри. Гостям были представлены знаменитый трубоэлектросварочный цех «Высота 239», а также предприятие по выпуску штампосварных деталей трубопроводов «ЭТЕРНО».

Яков Осадчий – Герой социалистического труда, директор Челябинского трубопрокатного завода с 1956 по 1977 годы. Стипендия имени Осадчего была учреждена в 2001 году с целью поддержки талантливых студентов металлургических специальностей. За все время обладателями именной стипендии стали более 150 человек.

Фото пресс-службы ЮУрГУ

Теги: юургу, чтпз, новости челябинска, стипендия
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