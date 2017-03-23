Студенты Челябинска присоединятся к флешмобу в поддержку Юлии Самойловой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Студенты Челябинска присоединятся к флешмобу в поддержку Юлии Самойловой – «волну», запущенную на родине певицы, которую Украина не пускает на Евровидение, подхватят в ЮУрГУ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Студенты Сыктывкарского государственного университета (Республика Коми) запустили акцию-эстафету в поддержку своей землячки, участницы «Евровидения-2017» от России – Юлии Самойловой. Ребята сочинили «кричалку болельщика» в поддержку Юлии, записали ее на видео вместе с друзьями и выложили в VK с хэштэгами #РоссияСТобойЮля и #ВместеМыСила.

Они предлагают присоединиться к акции студентам всей России. Свою эстафету они передали в Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) и в Ухтинский государственный технический университет, который находится в родном для Юлии городе.

Уроженка города Ухта Юлия Самойлова была выбрана представителем России на песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве в мае 2017 года с песней Flame Is Burning. Полуфиналы пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В «Евровидении-2017» примут участие представители 43 стран.

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности после неудачной прививки от полиомиелита. Поет с детства, принимала участие в региональном конкурсе «Серебряное копытце», всероссийском фестивале «На крыльях мечты», в конкурсах «Шлягер-2005» и международном «Роза ветров», а также телешоу «Фактор А», где получила премию «Золотая звезда Аллы». На церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2014 в Сочи Юлия исполнила песню «Вместе».

Служба безопасности Украины в среду, 22 марта, запретила Самойловой въезд на Украину на три года. Сообщение о решении СБУ появилось в Facebook на странице официального представителя спецслужбы Елены Гитлянской. По ее словам, решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины – ранее Самойлова выступала с концертом в Крыму и въезжала туда без согласования с Киевом, что украинская сторона расценила, как нарушение законодательства в части пересечения государственной границы.

Европейский вещательный союз (EBU) хоть и выступил с заявлением, что надеется на решение этого вопроса, тем не менее, подчеркнул, что уважает законы Украины.