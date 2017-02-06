Студент из Челябинской области стал призером этапа Кубка мира по лыжным гонкам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Студент Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) стал призером VIII этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который состоялся в Корее, – вместе с напарником спортсмен завоевал бронзу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В заключительный день состязаний, 5 февраля, спортсмены соревновались в командном спринте свободным стилем. Студент Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Артем Мальцев и его напарник Никита Крюков завоевали бронзовую медаль, уступив французам и второй российской команде всего несколько секунд.

Фото пресс-службы ЮУрГУ