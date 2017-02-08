Страусиную ферму продают в Челябинской области за 17,5 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области продают страусиную ферму за 17,5 млн рублей – к территории прилагаются сами животные и все необходимое оборудование для бизнеса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Владельцы предлагают купить страусиную ферму площадью 4 га в поселке Полянный (Сосновский район), расположенном в 20 км от Челябинска. На территории хозяйства – две фермы: одна – заселенная животными, площадью 1,5 тыс. квадратных метров и 170 «квадратов» благоустроенных «квартир», а вторая – пустая площадью 900 кв. м с ремонтом. Количество страусов – десять маточных голов.

Как сообщают продавцы, на территории фермы есть польская инкубационная система на 75 яиц, зарыбленный пруд (карп, карась) площадью 3 тыс. квадратных метров, сувенирная лавка, мангальная зона, детская площадка.

«На территории фермы проводятся экскурсии. За сезон приезжает около 10 тыс. экскурсантов. Особенно любят разглядывать необычных птиц школьники. Изюминка экскурсии – кормление и фотографирование страусов, страусиное перо на память. В сезон яйцекладки возможна дегустация омлета из страусиных яиц», – отмечают хозяева.

По словам нынешних владельцев, подсобное хозяйство обладает огромным потенциалом ведения параллельных видов бизнеса – возможно строительство гостевых домов, проведение турниров и массовых мероприятий. «Большая территория располагает к тому, чтобы применить смекалку и предпринимательскую жилку», – говорится в объявлении.