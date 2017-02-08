Стипендии буду платить по новым правилам – приказ Минобрнауки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министерство образования и науки РФ опубликовало приказ о новых правилах назначения стипендий студентам, аспирантам и слушателям подготовительных отделений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В России почти 5 млн студентов, которые учатся в 900 вузах. Большая часть студентов-бюджетников получает стипендии. Теперь их размер будет учитывать инфляцию и прожиточный минимум.

Как и раньше, при назначении стипендий вуз должен опираться на мнение совета обучающихся и профкома. Но троечникам рассчитывать на финансовую поддержку из бюджета больше не стоит. В приказе четко названо условие: «отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно"». Не получит стипендию и тот, кого отправили на пересдачу.

При этом абсолютно всем первокурсникам стипендия гарантирована до окончания первой сессии, независимо от баллов, с которыми они поступили в вуз. Минимум – 1 484 рубля.

Повышенная стипендия будет начисляться за особые достижения в учебе (две сессии подряд только на «отлично»), научных исследованиях (награды, призы, победы на олимпиадах, патенты, гранты, публикации в научных журналах), культурно-творческой и спортивной областях. Основанием для повышенной стипендии может стать, например, золотой значок ГТО, создание хореографического произведения, живописи, скульптуры, графики, комикса, пантомимы, эскиза, литературного произведения. Но число студентов, которые получают повышенную стипендию только за отличную учебу, не должно быть больше 10% от всех остальных, кто на нее претендует.

Социальная стипендия гарантируется не только детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, но и контрактникам, которые отслужили в армии не менее 3 лет. Минимум – 2 227 рублей. А если ребята, которые имеют право на социальную стипендию, первые два года учатся на «хорошо» и «отлично», им назначается социальная стипендия в повышенном размере – не менее прожиточного минимума по России. Это почти 10 тыс. рублей. В приказе четко оговорено, что студенты могут получать одновременно и социальную стипендию, и социальную помощь. На время академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до 3 лет социальная стипендия сохраняется, пишет «Российская газета».

По словам директора департамента финансов, организации бюджетного процесса Минобрнауки Андрея Зарубина, стипендии будут расти: на 2017 год предусмотрено увеличение на 5,9%, на 2018 – 4,8%. Он уточнил, что речь идет о размере стипендиального фонда. Размер стипендии вузы устанавливают сами.