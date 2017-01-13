Старые водительские права разрешат обменивать в МФЦ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Граждане РФ смогут поменять водительские права в многофункциональных центрах – здесь же можно будет получить международные удостоверения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Российскую газету».

Согласно новой схеме многофункциональный центр собирает документы, передает их в ГИБДД, которая выносит решение. Это касается замены прав в связи с истечением их срока действия, в случае замены при их утрате, а также при выдаче международных водительских удостоверений. Ранее за этими услугами надо было обращаться в экзаменационные подразделения ГИБДД.

Данный проект разработан в связи с вступившим в прошлом году постановлением правительства, которое предусматривало возможность обмена прав по принципу «одного окна».