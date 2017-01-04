Стартовала продажа билетов на этап Кубка мира по ски-кроссу в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Этап Кубка мира FIS по ски-кроссу состоится в Миассе (горнолыжный курорт «Солнечная долина», Челябинская область) с вероятностью 99% – с таким заявлением сегодня, 4 января 2017 года, выступил региональный министр физической культуры и спорта Леонид Одер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Этап Кубка мира состоится с вероятностью 99%, 1% оставим под форс-мажор», – заявил Одер.

По его словам, принимать спортивное мероприятие такого масштаба в «Солнечной долине» – большая честь. «Из-за отмены других знаковых спортивных соревнований оргкомитет ставит задачу не просто провести Кубок, а сделать это на самом высоком уровне», – говорят организаторы.

Они уверяют, что готовится грандиозная развлекательная программа с участием шоу-номеров и артистов, выступавших на Олимпиаде в Сочи.

С 4 января 2017 года стартует активная подготовка к соревнованиям. Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в городских и зрелищных кассах или на сайте http://chel.kassy.ru, а также в администрации курорта «Солнечная долина». Билеты делятся на несколько категорий. Минимальная цена составляет 100 рублей. Болельщики с горными лыжами или сноубордом смогут подняться на верх склона горы «Известной» и наблюдать, как участники соревнований будут проходить первую часть трассы. В этом случае нужно будет заплатить 700 рублей. В стоимость билета включено место на трибуне. Для ценителей комфорта есть VIP-места.

«Зрители могут выбрать день, в который они хотят посетить мероприятие: 24 февраля пройдет квалификация, 25 – день финального заезда», – уточнили организаторы.

Этап Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине ски-кросс пройдет в России впервые 24-25 февраля 2017 года. По предварительным оценкам в мероприятии примут участие 150 ведущих спортсменов из 29 стран мира. Сборная РФ получила квоту на 24 человека. Челябинскую область на предстоящем этапе Кубка мира представят трое юношей и одна девушка.