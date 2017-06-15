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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 15:23

18+ Стартовал суд над 19-летним челябинцем, убившим родителей молотком


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Областной суд начал рассматривать дело 19-летнего челябинца, убившего отца и мать, а затем поджегшего квартиру, – парень признает свою вину, но говорит, что не помнит, как все было, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в июне 2016 года в одной из квартир по улице Куйбышева. По версии следствия, между челябинцем и его отцом произошла ссора, в ходе которой парень решился на убийство. Молодой человек сначала избил мужчину руками и ногами, затем взял молоток и нанес не менее 12 ударов по голове. Когда в квартиру зашла мать, парень и ей проломил череп молотком. Затем злоумышленник поджег шкаф с одеждой и скрылся.

«Сегодня состоялось первое судебное заседание. Подсудимый признал, что смерть родителей и уничтожение имущества наступили в результате его действий, однако не помнит, как происходили события. Также сегодня были допрошены трое потерпевших и трое свидетелей, среди которых были соседи и родственники семьи, охарактеризовавшие молодого человека с положительной стороны. Из показаний свидетелей следует, что парень серьезно занимался футболом, ездил на соревнования, стремился к спортивным успехам. Между тем, соседи заметили, что с отцом у подсудимого были сложные отношения, так как тот злоупотреблял спиртным и был груб с сыном», – рассказала официальный представитель ЧОС Евгений Нациевская.

Напомним, челябинец обвиняется в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью (пункты «а, д, к» части 2 статьи 105 УК РФ), а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Молодой человек имеет среднее неоконченное образование (9 классов), холост, на момент совершения преступлений не работал, учился в педагогическом колледже, ранее не судим.

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Теги: пожар, поджог, двойное убийство, новости челябинска, криминальные новости челябинской области
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