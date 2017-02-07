Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В четверг, 9 февраля, первую серию нового сериала «Легион» покажут в формате российской кинотеатральной премьеры. Уникальную возможность жителям сразу 36 городов, включая Челябинск, подарят телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD.

Новый сериал популярной студии Marvel Television – это спин-офф к «Людям Икс», рассказывающий о приключениях мутанта Легиона. Главный герой, сын профессора Икс, начинает осознавать свои сверхспособности. Сценарист сериала – Ной Хаули – известен своей работой над «Фарго», а продюсер Брайан Сингер снял 4 фильма про «Людей Икс».

В Челябинске посвящение в «Люди Икс» пройдет в кинотеатре «Киномакс-Родник» (ул. Труда, 203), начало – в 18.30. Фанатов комиксов ждут незабываемая фотоссесия с супергероями, тематическая викторина и подарки от организаторов. Вход на развлекательную программу – свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно получить в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте», а также в розыгрышах в социальных сетях и популярных СМИ.

«Уже пятый год "Дом.ru" в партнерстве с мировыми и российскими каналами радует поклонников кинематографа премьерными показами топовых фильмов и сериалов. В прошлом году вместе с FOX HD мы собрали более 12 тыс. зрителей на показ финальной серии 6-го сезона "Игры престолов". Мы рады продолжить эту традицию и показать старт одного из самых ожидаемых сериалов года на больших экранах», – отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ «Дом.ruTV». Следить за развитием сюжета «Легиона» можно с 9 февраля по четвергам в 19.00 и 22.00 мск. Всего в сети «Дом.ruTV» 33 канала фильмовой и сериальной тематики, 11 из которых транслируются в современном HD-формате.

Генеральным информационным партнером показов выступает ведущий российский портал о кино «КиноПоиск», партнером – сеть кинотеатров «Киномакс», радио Dfm-Челябинск, журнал «Выбирай».