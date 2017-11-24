Сб, 25.11.2017, 14:16 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 24 ноября 2017 года, 10:26

Стало известно, с кем встретится известный киноактер на ринге в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В южноуральской столице 2 декабря состоится Суперфинал Уральской Лиги REM-93 по смешанному боевому единоборству – специальным гостем соревнований станет актер театра и кино, экс-депутат Госдумы Владислав Демин, который проведет свой первый профессиональный поединок в карьере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соперником звезды российских телесериалов станет молодой, но уже титулованный спортсмен из Москвы – трехкратный победитель Кубков России, мастер спорта Роман Архафт.

«Надеюсь, бой не будет для меня сложным. Соперник – молодой парень с большим любительским опытом, у него более 120 боев. Я устал читать его профайл – многократный победитель Кубков, многократный чемпион, многократный, многократный… Он левша, что тоже осложнит мне жизнь. Левши обычно очень жестко бьют с левой руки. Что касается моих плюсов, я выше ростом, надеюсь не подпускать его, работать на дистанции и встречать жестко. Я старше соперника более чем в два раза, однако, не уверен – справится ли его психика с волнением. Он ни разу не дрался в главных боях, а я – актер, привык быть в центре внимания, надеюсь, что психологическое равновесие будет на моей стороне», – говорит Владислав Демин.

Перед тем, как Влад Демин и Роман Архафт сразятся в главном бое турнира, на ринге в отеле Radisson Blu состоятся восемь финальных поединков спортсменов-любителей в рамках мужского Суперфинала Уральской лиги REM-93 по смешанному боевому единоборству. Ведущие бойцы ММА со всей Челябинской области поспорят за путевки на Чемпионат России, а также за чемпионские пояса. Чуть ранее, в дневной программе соревнований, в спортивном комплексе стадиона имени Елесиной пройдут предварительные поединки Суперфинала Уральской лиги REM-93 среди мужчин, а также отборочные схватки и финалы в возрастной категории 16-17 лет.

Финальная часть Суперфинала Уральской Лиги REM-93 в отеле Radisson Blu начнется 2 декабря в 18.30. Ограниченное количество билетов на бойцовское шоу с участием известного российского актера уже поступило в продажу.

Теги: афиша, минспорта, бокс, новости челябинска, бои без правил
© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 581
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:38
Дубровский: Мы защитим честное имя Фаткулиной
сегодня, 12:15
Смог накрыл Челябинскую область
сегодня, 09:47
Челябинская конькобежка Фаткулина отстранена от Олимпиад до конца жизни
вчера, 21:56
Итоги матчей КХЛ на Южном Урале 24 ноября
вчера, 17:50
Теперь в 4D: в Челябинск едет легендарная рок-опера «Юнона и Авось»
вчера, 17:26
Агрофирма из Троицка вернула работникам 3 млн зарплаты
вчера, 16:40
Москалюк не смог добиться снятия ареста с доли в «Гринфлайте»
вчера, 16:24
«Цветные паруса экологии»: челябинки продефилируют в платьях из старых газет и пластиковой посуды
вчера, 16:08
ВНИМАНИЕ. Предупреждение об опасном для здоровья смоге в Челябинске продлено на 3 суток
вчера, 15:12
ВАЖНО. Челябинские власти назвали безопасной концентрацию рутения-106 в атмосфере
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сколько времени Ваш ребенок тратит на выполнение домашнего задания?

Подписка на новости

Нажимая на кнопку "Подписаться", вы подтверждаете своё согласие на получение рассылки по E-mail.

Отписаться вы сможете в любой момент.

Прислать новость