Стало известно, с кем встретится известный киноактер на ринге в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В южноуральской столице 2 декабря состоится Суперфинал Уральской Лиги REM-93 по смешанному боевому единоборству – специальным гостем соревнований станет актер театра и кино, экс-депутат Госдумы Владислав Демин, который проведет свой первый профессиональный поединок в карьере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соперником звезды российских телесериалов станет молодой, но уже титулованный спортсмен из Москвы – трехкратный победитель Кубков России, мастер спорта Роман Архафт.

«Надеюсь, бой не будет для меня сложным. Соперник – молодой парень с большим любительским опытом, у него более 120 боев. Я устал читать его профайл – многократный победитель Кубков, многократный чемпион, многократный, многократный… Он левша, что тоже осложнит мне жизнь. Левши обычно очень жестко бьют с левой руки. Что касается моих плюсов, я выше ростом, надеюсь не подпускать его, работать на дистанции и встречать жестко. Я старше соперника более чем в два раза, однако, не уверен – справится ли его психика с волнением. Он ни разу не дрался в главных боях, а я – актер, привык быть в центре внимания, надеюсь, что психологическое равновесие будет на моей стороне», – говорит Владислав Демин.

Перед тем, как Влад Демин и Роман Архафт сразятся в главном бое турнира, на ринге в отеле Radisson Blu состоятся восемь финальных поединков спортсменов-любителей в рамках мужского Суперфинала Уральской лиги REM-93 по смешанному боевому единоборству. Ведущие бойцы ММА со всей Челябинской области поспорят за путевки на Чемпионат России, а также за чемпионские пояса. Чуть ранее, в дневной программе соревнований, в спортивном комплексе стадиона имени Елесиной пройдут предварительные поединки Суперфинала Уральской лиги REM-93 среди мужчин, а также отборочные схватки и финалы в возрастной категории 16-17 лет.

Финальная часть Суперфинала Уральской Лиги REM-93 в отеле Radisson Blu начнется 2 декабря в 18.30. Ограниченное количество билетов на бойцовское шоу с участием известного российского актера уже поступило в продажу.