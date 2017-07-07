Стало известно, когда Кубок мира по футболу побывает в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В преддверии ЧМ-2018 кубок мира по футболу посетит 50 стран и 24 российских города, в том числе, Челябинск, – об этом стало известно на церемонии объявления маршрута, которая состоялась в Москве в четверг, 6 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Официальная церемония старта тура кубка мира состоится в Москве в сентябре 2017 года. Трофей привезут в 24 российских города. До декабря 2017 трофей будет показан в 15 городах России, а с января по май 2018 посетит более 50 стран мира на шести континентах. В мае 2018 года кубок вновь вернется в Россию и будет показан еще в девяти городах, закончив свой путь в Москве 14 июня, перед стартом чемпионата мира, пишет ТАСС.

По территории России маршрут тура проложен по городам, суммарное число жителей которых превышает 40 млн человек. Таким образом, каждый третий житель страны получит возможность увидеть трофей своими глазами. Всего же за 123 дня своего путешествия кубок преодолеет 26 тыс. километров.

Трофей привезут в Красноярск (9 сентября), Омск (15 сентября), Челябинск (20 сентября), Уфу (26 сентября), Пермь (3 октября), Саранск (6 октября), Ярославль (11 октября), Калининград (12 октября), Тулу (17 октября), Курск (20 октября), Воронеж (26 октября), Саратов (1 ноября), Волгоград (8 ноября), Краснодар (14 ноября) и Сочи (22 ноября). В 2018 году он посетит Владивосток (1 мая), Новосибирск (5 мая), Екатеринбург (9 мая), Самару (13 мая), Казань (17 мая), Нижний Новгород (21 ноября), Ростов-на-Дону (25 ноября), Санкт-Петербург (29 мая) и Москву (3 июня). В каждом городе его будут выставлять в специальных шатрах, куда любой желающий сможет попасть бесплатно. Также кубок привезут в редакции местных СМИ.

Кубок мира – главный приз, который вручается победителям чемпионата мира по футболу, но остается в распоряжении ФИФА. В современном виде трофей существует с 1974 года. Он весит 6,2 кг и сделан из чистого золота.

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Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.