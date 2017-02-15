Срок следствия по мошенничеству экс-руководства «Уралбройлера» продлен

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Срок следствия по делу о мошенничестве экс-руководства ЗАО «Уралбройлер» продлен законно – Челябинский облсуд подтвердил соответствующее решение первой инстанции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧОС.

Напомним, ранее в Центральный районный суд обратились адвокаты подследственных, которые пожаловались на затянутые сроки предварительного расследования.

«Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 27 декабря 2016 года, которым суд отказал адвокату, обжаловавшему постановление следователя о продлении срока предварительного следствия», – уточнила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, бывшие топ-менеджеры «Уралбройлера» подозреваются в совершении мошенничества на 80 млн рублей в отношении субподрядчиков, работавших на строительстве Родниковского свинокомплекса и Кунашакской птицефабрики.