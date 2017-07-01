Спортивная приключенческая мультигонка стартует в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 1 июля, под Магнитогорском, на территории курорта «Абзаково», стартует первая приключенческая мультигонка ABZakovo RACE, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Цели и задачи мероприятия – популяризация и развитие динамичного экстремального командного вида спорта, вовлечение населения в регулярные занятия спортом в условиях природной среды, пропаганда здорового образа жизни, выявление сильнейших мультиспортивных команд, а также привлечение внимания СМИ к вопросам здорового и активного образа жизни.

Формат мультигонки объединяет в себе различные виды активности. Сегодня участников ожидают следующие этапы: спортивное ориентирование, скалолазание, альпинизм, веревочные и водные этапы, стрельба и многое другое. Двигаясь по дистанции с помощью карты, участники должны найти контрольные пункты или пройти технические этапы, получая за это баллы. Итоговый результат зависит от суммы набранных баллов и от времени прохождения дистанции.

Победители мультигонки получат ценные призы.