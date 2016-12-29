ВНИМАНИЕ. Спасатели выставят спецпосты на Таганае и Иремеле в новогодние каникулы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 30 декабря, в Челябинской области начинают работать спасательные спецпосты – круглосуточное дежурство на самых популярных горных маршрутах будет организовано до 9 января 2017 года включительно силами областных спасателей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ПСС.

«Посты расположатся в нацпарке "Таганай" (Златоуст), в приюте “Гремучий ключ”, и в природном парке "Иремель" (поселок Тюлюк, Катав-Ивановский район). На дежурстве будут задействованы восемь человек, два снегохода с комплектами специального и медицинского оборудования», – говорится в сообщении.

В дни новогодних каникул ожидается массовый наплыв любителей активного отдыха изо всех уголков страны и из-за рубежа – Польши, Германии, Италии, Франции, Канады, США, Китая и Японии. Спасатели будут следить за режимом учета туристов, проводить с ними профилактические беседы о правилах безопасности во время восхождения, давать рекомендации по экипировке и конечно оперативно выезжать для оказания квалифицированной помощи попавшим в беду.

Добавим, любой самостоятельной туристической группе настоятельно рекомендуется зарегистрироваться в подразделениях регионального Главка МЧС. Это можно сделать по телефону 101 или заполнив форму на сайте http://74.mchs.gov.ru/dop/Registraciya_turisticheskih_marshrutov.

За весь 2016 год спасатели зарегистрировали более 7 тыс. туристов из 40 регионов. Во время дежурства спасательных постов на помощь отдыхающим специалисты областной Поисково-спасательной службы выезжали 14 раз и спасли 26 человек.

Напомним, телефон вызова экстренных служб – единый для всех мобильных операторов области. В случае необходимости нужно набрать 112. Звонок бесплатный.

Фотографии из архива ПСС Челябинской области