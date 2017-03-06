Спасатели предотвратили сход лавины в Симе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Симе (Челябинская область) спасатели предотвратили сход лавины – пришлось убрать 300 метров снега, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы области.

В пятницу, 3 марта, сотрудники Усть-Катавского спасотряда по просьбе администрации выезжали в Сим, на гору Доменная.

С 10.00 до 16.00 семь спасателей убирали 300 метров нависшего с горы снега. Глубина снежного покрова составила около трех метров. Угроза схода лавины была приостановлена, теперь проход под горой не представляет опасности.

Фото Поисково-спасательной службы Челябинской области